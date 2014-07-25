台湾债市：五年公债殖利率微幅收低，下周稳定盘势有机会延续

* 五年热券/冷券殖利率同步走低 * 长债标售变数或对五年债影响有限 * 103/10下周料在1.15-1.20%间波动 路透台北7月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五微幅收低，本周周线 走低2.49基点。五年债筹码渐趋稳定，持券信心缓步回升，助益该券殖利率温和下行。虽然 下周有长债标售变数，但市场渐将长短券分开看待，预估下周五年债仍有机会延续稳定走势 。 交易商指出，除五年期现券103/10表现稳建外，五年冷券多数均已成交在1.20%以下， 此前被套牢的交易商逐渐解套，有助市场气氛逐渐偏向中性略多。而台股今天跌幅扩大修正 ，也视为支撑台债市场的因素之一。 “我认为下周(殖利率)还是缓下，8月对台债来说应该有立基点。”一位证券商交易员 说。 他指出，台股有机会回测9,000点，美国数据近来不会有太突出的意外表现，下周的美 联储公开市场委员会(FOMC)会议，预料在暑假市场较为淡静之际，不必对市场有出乎意料的 表态，这使得公债市场将相对稳定。 另一外资银行交易员表示，在地缘政治因素尚未完全解决之际，美债市场不会立刻反应 升息议题，短线看来殖利率还有机会反覆向下测试，美国10年公债殖利率往2.4%靠拢的机会 不是没有。这也将使得本地五年公债相对得到支撑。 他认为五年冷券103/9 突破标售时财政部截标的1.2%水位后，若能持续成 交，代表实质买盘仍陆续进场，且交易商的养券需求也会助益短券买气。 交易员预估下周103/10的主要交易区间在1.15-1.20%，前波低位1.15%附近或仍有较大 解套卖压需要消化，上方1.20%为近来市场测试不弱的买点。 **长券标售变数多** 下周一(28日)将标售的20年期公债103/11 ，目前市场看法较为分歧，寿险 业公债交易员对得标利率的预估范围扩大，落在2.10-2.18%的大区间中，中值约落在2.15% 左右。 寿险业交易员指出，尽管因国际板债券发行渐趋热络，或影响寿险业者对台币长债的下 标力道，有机会令利率走高，但也有寿险业者认为基本的台币债配置需求仍在，利率走高的 要求会缓慢发酵，不会一次到位。 今日该券在发行前交易成交于2.1200%，但交易员认为该笔作价性质浓厚，对标售结果 的参考性不大。 下周总额高达650亿台币的20年券103/11及30年券103/12 将集中标售，势 必将考验终端买盘的胃纳及可接受的利率水准。殖利率曲线尾端重新定价后，市场将观察其 对中短券是否有带动作用。 美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和 乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。指标10年期公债 价格跌1 3/32，收益率报2.510%，盘中该收益率触及2.518%的7月18日来最高。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.26 1.1751 1.1751-1.1855 129.0 下周全球重要经济事件与数据包括： 7/28(一)：台湾标售20年期公债、美国标售两年期公债、美国7月Markit综合采购经理 人指数(PMI)、日本6月零售销售； 7/29(二)：美国标售五年期公债、美国7月消费者信心指数、美国Redbook连锁店销售、 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、日本央行审议委员石田浩二会 见当地企业领袖、英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话； 7/30(三)：台湾标售30年期公债、美联储FOMC公布利率决定、美国抵押贷款市场指、再 融资指数、美国ADP民间就业岗位、美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值、欧元区7 月企业景气指数、德国7月就业数据、欧元区7月通胀率初值、欧元区6月失业率； 7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 、日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话； 8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费 者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中 国7月汇丰制造业PMI。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6050 5 103/10 1.1751 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)