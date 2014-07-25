台湾债市：五年公债殖利率微幅收低，下周稳定盘势有机会延续

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
* 五年热券/冷券殖利率同步走低 * 长债标售变数或对五年债影响有限 * 103/10下周料在1.15-1.20%间波动 路透台北7月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五微幅收低，本周周线 走低2.49基点。五年债筹码渐趋稳定，持券信心缓步回升，助益该券殖利率温和下行。虽然 下周有长债标售变数，但市场渐将长短券分开看待，预估下周五年债仍有机会延续稳定走势 。 交易商指出，除五年期现券103/10表现稳建外，五年冷券多数均已成交在1.20%以下， 此前被套牢的交易商逐渐解套，有助市场气氛逐渐偏向中性略多。而台股今天跌幅扩大修正 ，也视为支撑台债市场的因素之一。 “我认为下周(殖利率)还是缓下，8月对台债来说应该有立基点。”一位证券商交易员 说。 他指出，台股有机会回测9,000点，美国数据近来不会有太突出的意外表现，下周的美 联储公开市场委员会(FOMC)会议，预料在暑假市场较为淡静之际，不必对市场有出乎意料的 表态，这使得公债市场将相对稳定。 另一外资银行交易员表示，在地缘政治因素尚未完全解决之际，美债市场不会立刻反应 升息议题，短线看来殖利率还有机会反覆向下测试，美国10年公债殖利率往2.4%靠拢的机会 不是没有。这也将使得本地五年公债相对得到支撑。 他认为五年冷券103/9 突破标售时财政部截标的1.2%水位后，若能持续成 交，代表实质买盘仍陆续进场，且交易商的养券需求也会助益短券买气。 交易员预估下周103/10的主要交易区间在1.15-1.20%，前波低位1.15%附近或仍有较大 解套卖压需要消化，上方1.20%为近来市场测试不弱的买点。 **长券标售变数多** 下周一(28日)将标售的20年期公债103/11 ，目前市场看法较为分歧，寿险 业公债交易员对得标利率的预估范围扩大，落在2.10-2.18%的大区间中，中值约落在2.15% 左右。 寿险业交易员指出，尽管因国际板债券发行渐趋热络，或影响寿险业者对台币长债的下 标力道，有机会令利率走高，但也有寿险业者认为基本的台币债配置需求仍在，利率走高的 要求会缓慢发酵，不会一次到位。 今日该券在发行前交易成交于2.1200%，但交易员认为该笔作价性质浓厚，对标售结果 的参考性不大。 下周总额高达650亿台币的20年券103/11及30年券103/12 将集中标售，势 必将考验终端买盘的胃纳及可接受的利率水准。殖利率曲线尾端重新定价后，市场将观察其 对中短券是否有带动作用。 美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和 乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。指标10年期公债 价格跌1 3/32，收益率报2.510%，盘中该收益率触及2.518%的7月18日来最高。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.26 1.1751 1.1751-1.1855 129.0 下周全球重要经济事件与数据包括： 7/28(一)：台湾标售20年期公债、美国标售两年期公债、美国7月Markit综合采购经理 人指数(PMI)、日本6月零售销售； 7/29(二)：美国标售五年期公债、美国7月消费者信心指数、美国Redbook连锁店销售、 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、日本央行审议委员石田浩二会 见当地企业领袖、英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话； 7/30(三)：台湾标售30年期公债、美联储FOMC公布利率决定、美国抵押贷款市场指、再 融资指数、美国ADP民间就业岗位、美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值、欧元区7 月企业景气指数、德国7月就业数据、欧元区7月通胀率初值、欧元区6月失业率； 7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 、日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话； 8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费 者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中 国7月汇丰制造业PMI。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6050 5 103/10 1.1751 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)