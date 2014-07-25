表格：德国8月GFK消费者信心指数升至9.0，创逾七年半最高

以下为详细数据：

14年8月 14年7月 13年8月

消费者信心指数 9.0 8.9 7.0

消费者信心指数分项 14年7月 14年6月 13年7月

购买意愿 51.0 53.2 40.7

收入预期 54.7 47.2 42.8

景气循环预期 45.9 46.2 4.3

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。