表格：德国8月GFK消费者信心指数升至9.0，创逾七年半最高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为详细数据：
14年8月 14年7月 13年8月
消费者信心指数 9.0 8.9 7.0
消费者信心指数分项 14年7月 14年6月 13年7月
购买意愿 51.0 53.2 40.7
收入预期 54.7 47.2 42.8
景气循环预期 45.9 46.2 4.3
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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