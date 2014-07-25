表格：德国7月IFO企业景气判断指数为108.0

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林7月25日 - 德国经济智库Ifo周五公布：
* 德国7月IFO企业景气判断指数为108.0，路透调查预估为109.4
* 德国7月IFO企业现况指数为112.9，路透调查预估为114.5
* 德国7月IFO企业预期指数为103.4，路透调查预估为104.5
* IFO称6月指数没有修正
* IFO称地缘政治紧张局势令德国企业景气承压
以下为详细数据(括号为修正后数据)：
德国 2014年7月 2014年6月 2013年7月
企业景气 108.0 109.7 106.2
企业现况 112.9 114.8 110.1
企业预期 103.4 104.8 102.5 (完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。