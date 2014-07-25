版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:21 BJT

表格：德国7月IFO企业景气判断指数为108.0

路透柏林7月25日 - 德国经济智库Ifo周五公布：

* 德国7月IFO企业景气判断指数为108.0，路透调查预估为109.4

* 德国7月IFO企业现况指数为112.9，路透调查预估为114.5

* 德国7月IFO企业预期指数为103.4，路透调查预估为104.5

* IFO称6月指数没有修正

* IFO称地缘政治紧张局势令德国企业景气承压

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年7月 2014年6月 2013年7月

企业景气 108.0 109.7 106.2

企业现况 112.9 114.8 110.1

企业预期 103.4 104.8 102.5 (完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐