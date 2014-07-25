香港个股：当代置业拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率12.75%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周五公布，拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率为12.75%，所得资金将用于现有债务再融资及现有和新物业项目所需。
公司的声明称，该批票据每半年付息一次，将于2019年7月底到期。公司并已收到新加坡交易所原则上批准票据上市。
瑞信和高盛为是次票据发行的联席全球协调人。
当代置业稍早表示，与中国华融资产管理股份有限公司旗下公司签订战略合作协议，冀扩大公司的融资及并购渠道，而华融亦将更易进军内地的高端房地产市场。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。