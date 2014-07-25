香港个股：当代置业拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率12.75%

路透香港7月25日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周五公布，拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率为12.75%，所得资金将用于现有债务再融资及现有和新物业项目所需。

公司的声明称，该批票据每半年付息一次，将于2019年7月底到期。公司并已收到新加坡交易所原则上批准票据上市。

瑞信和高盛为是次票据发行的联席全球协调人。