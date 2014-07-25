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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 12:48 BJT

香港个股：当代置业拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率12.75%

路透香港7月25日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周五公布，拟发行1.25亿美元五年期优先票据，年息率为12.75%，所得资金将用于现有债务再融资及现有和新物业项目所需。

公司的声明称，该批票据每半年付息一次，将于2019年7月底到期。公司并已收到新加坡交易所原则上批准票据上市。

瑞信和高盛为是次票据发行的联席全球协调人。

当代置业稍早表示，与中国华融资产管理股份有限公司旗下公司签订战略合作协议，冀扩大公司的融资及并购渠道，而华融亦将更易进军内地的高端房地产市场。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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