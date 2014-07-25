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债券 | 2014年 7月 25日 星期五 12:57 BJT

路透基点：托克在二级市场以面值98%出售2013年五年期贷款的一部分--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据一位消息人士称，大宗商品贸易公司托克(Trafigura Beheer BV/Trafigura Pte Ltd)借入的一笔9,000万美元五年期循环贷款中，有部分正在二级市场以面值的98%待售。

该笔五年期贷款于2013年10月完成，在银团一级市场阶段利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码235个基点。

借款方目前正入市寻求13亿美元的再融资，这将部分抵消2013年贷款中期限较短的部分。

托克2013年获得的17.6亿美元贷款分为五部分：A1部分为7.05亿美元的364天期循环贷款；A2部分为3.8亿美元的364天期循环贷款；B部分为1.5亿美元等值的一年期人民币贷款；C部分为4.35亿美元的三年期贷款；D部分为9,000万美元的五年期贷款。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
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