路透基点：富邦华一银行拟筹集2亿美元境外贷款--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，总部在上海的富邦华一银行有限公司拟筹集一笔2亿美元的三年期境外贷款，由台湾银行担任牵头行兼簿记行。这将是该行首笔境外贷款。
这笔子弹式定期贷款的利率为Libor加码275个基点，并有20基点的承诺费。
承贷3,000万美元或以上的主办行将获得35个基点前端费用，最高综合收益为286.67基点。承贷2,000-2,900万美元的经理行，获得25个基点费用，综合收益283.33个基点。承诺1,000-1,900万美元的参贷行，获得15个基点费用，综合收益280基点。
富邦金控将为本项贷款提供支持函。融资所得将用于一般企业用途。
银行回覆截止期限为8月22日。
根据官网，台湾富邦金控和台北富邦银行两者合计持有富邦华一银行的80%股权，另20%股权由上海浦东发展银行股份有限公司持有。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。