路透基点：富邦华一银行拟筹集2亿美元境外贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，总部在上海的富邦华一银行有限公司拟筹集一笔2亿美元的三年期境外贷款，由台湾银行担任牵头行兼簿记行。这将是该行首笔境外贷款。

这笔子弹式定期贷款的利率为Libor加码275个基点，并有20基点的承诺费。

承贷3,000万美元或以上的主办行将获得35个基点前端费用，最高综合收益为286.67基点。承贷2,000-2,900万美元的经理行，获得25个基点费用，综合收益283.33个基点。承诺1,000-1,900万美元的参贷行，获得15个基点费用，综合收益280基点。

富邦金控将为本项贷款提供支持函。融资所得将用于一般企业用途。

银行回覆截止期限为8月22日。

根据官网，台湾富邦金控和台北富邦银行两者合计持有富邦华一银行的80%股权，另20%股权由上海浦东发展银行股份有限公司持有。(完)