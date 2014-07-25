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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:48 BJT

表格：英国第二季GDP初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 2014年第二季 2014年第一季 第二季预测值

较前季% 0.8 0.8 0.8

较上年同期% 3.1 3.0 3.1

产出数据

较前季(%) 第一季 较上年同期(%)

农业 -0.2 (1.0) 1.4

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.9 (0.8) 0.9

制造业 0.2 (1.5) 3.3

电力,燃气,水 4.7 (-6.4) -6.2

供水,排污 -2.5 (0.2) 3.2

总生产 0.4 (0.7) 2.2

建筑业 -0.5 (1.5) 4.2

服务业

物流,旅店,餐饮 1.3 (1.7) 4.9

交通通讯 1.2 (0.6) 2.2

商业,服务和金融 1.3 (0.9) 4.2

政府及其它服务 0.2 (0.2) 1.6

服务业总计 1.0 (0.8) 3.3

(完) (编译 朱晓军；审校　艾茂林/戴素萍)
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