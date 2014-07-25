表格：英国第二季GDP初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 2014年第二季 2014年第一季 第二季预测值
较前季% 0.8 0.8 0.8
较上年同期% 3.1 3.0 3.1
产出数据
较前季(%) 第一季 较上年同期(%)
农业 -0.2 (1.0) 1.4
工业生产
矿业/采掘(含石油) 0.9 (0.8) 0.9
制造业 0.2 (1.5) 3.3
电力,燃气,水 4.7 (-6.4) -6.2
供水,排污 -2.5 (0.2) 3.2
总生产 0.4 (0.7) 2.2
建筑业 -0.5 (1.5) 4.2
服务业
物流,旅店,餐饮 1.3 (1.7) 4.9
交通通讯 1.2 (0.6) 2.2
商业,服务和金融 1.3 (0.9) 4.2
政府及其它服务 0.2 (0.2) 1.6
服务业总计 1.0 (0.8) 3.3
(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林/戴素萍)
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