《分析》各大央行豪掷海量宽松货币已久，然薪资增速迟迟不见水涨船高

路透华盛顿/法兰克福7月23日 - 过去六年来，各国央行向全球金融系统注入了数以万亿计的美元，现在他们苦恼于这个问题：为什么这在薪资上没什么体现呢？

在美联储、英国央行、日本央行以及欧洲央行等继续寻找经济稳健复苏迹象之际，薪资增长缓慢都成为一大主要关切点。

通常的假设认为，低息会支撑经济增长，经济增长将转化为就业，而就业市场趋紧将带动薪资增长。

但咨询公司Macroeconomic Advisers高层Joel Prakken称，复苏进程中薪资增长乏力，“使得他们忧心忡忡”，因为这对发达世界成功的根基之一造成了冲击：那就是稳健的居民收入和消费者支出。

这对央行而言是个棘手的问题，央行看到的情况是，货币政策对于直接创造就业或薪资增长起不到什么作用。

政策制定者可以设置货币条件，将经济拉出低谷并保持信用流动，通过这些机制，他们的危机对策可以说帮助数千万计的人保全了工作。

但随着复苏逐渐成熟化，发达世界的薪资增长不振就成为宽松货币政策效果平平的领域了。

于是Prakken、前美国国家经济委员会主任萨默斯等经济学家开始讨论，是否有更大的结构性问题在联合压制薪资。

去年由两位美联储研究人员合写的论文指出，供应链全球化是个可能因素，制造业以及一些服务业现在面临全球薪资竞争。

萨默斯使用“长期停滞”的用语来解释工业国家可能面临的经济增速持续减速前景。去年他在文章中推测，可能一种全新而更复杂类型的资本投资降低了工人对生产商品和提供服务的贡献，这意味着将限制薪资。

随着美联储和英国央行可能在未来几个月升息，这样的忧虑加深了。超低利率水平使得决策者不安，因如果危机重演，那将束缚住他们的手脚。

然而对美联储主席叶伦和英国央行总裁卡尼来说，薪资增速成为可能维持低息的一项标杆。叶伦曾表示，薪资增速与通胀率和生产率步调一致是健康就业市场的关键指标，她还警告称，如果做不到这点将意味着居民收入、消费者支出和整体经济将表现不佳。

卡尼的措词和她很接近，近期在国会听证会上指出，薪资问题没有进展“对我来说意味着...就业市场的闲置情况比我们从前预想的更为严重。”

在日本，日本央行实施的海量刺激举措仅产生薪资增长的首个微小迹象。大规模刺激举措以及其他新经济政策带来了企业获利的猛增。现在官员们希望公司能够将这些成果拿出来共享。

在欧洲，欧洲央行面临着更为复杂的问题。希腊和西班牙等国在采用欧元后薪资水平被拉高，导致欧元区濒临分崩离析，这是需要逆转的。

薪资调整的过程急剧而痛苦，现在导致欧洲央行也在苦苦应对可能出现的通缩。于是欧洲央行向银行提供大量廉价贷款，尽管对于普通家庭支出能力的忧虑在攀升。

甚至通常态度保守的德国央行近来也承认，国内工会协商的健康薪资增长“幅度相当温和”，与该国经济表现一致。

经济合作暨发展组织(OECD)经济部门副主管Jean-Luc Schneider表示，他预计未来一年随着就业市场趋紧，发达国家薪资增速将加快。

实际上，全美商业经济协会(NABE)周一公布的一项调查显示，截至7月的三个月中，薪资增长的美国企业所占比例较上年同期提高逾一倍，暗示薪资成长加快步伐。

但在这成为全球趋势前，各大央行仍将保持警觉。

Schneider称，尤其对于美联储和英国央行而言，“何时决定收紧政策利率如此利害攸关，”因而薪资增速以及对整体需求的影响都将是一个令人关切的问题。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)