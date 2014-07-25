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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 17:43 BJT

俄罗斯央行：指标利率上调50个基点至8.0%

路透莫斯科7月25日 - 俄罗斯央行在周五的例行会议上意外宣布将指标利率上调，称对高通胀表示担忧。该国通胀仍远高于央行目标。

此举将央行指标利率--一周期回购利率调至8.0%。此前央行曾在3月和4月累计升息200个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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