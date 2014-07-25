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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 13:13 BJT

新加坡数据：6月工业生产较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.4%

路透新加坡7月25日 - 周五公布的数据显示，新加坡6月工业生产经季节调整后较前月下滑0.1%；6月工业生产较上年同期则增长0.4%。

路透调查预估分别为6月工业生产较前月增长0.5%，较上年同期成长1.3%。

新加坡5月工业生产修正后较上年同期下滑1.9%，前值为下滑2.5%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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