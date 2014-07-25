路透基点：四家银行签约重庆医药6亿元人民币境内贷款--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，四家银行周四签约了中国国有企业重庆医药(集团)股份有限公司及四家子公司的6亿元人民币(9,700万美元)三年期境内融资案，这是其首次在联贷市场融资。
牵头行兼簿记行汇丰控股和恒生银行成都分行，分别承贷1.8亿元和1.7亿元。
彰化银行昆山分行和台湾合作金库银行苏州高新支行担任牵头行，分别承贷1.5亿元和1亿元。
这笔循环信贷的利率为中国人民银行基准利率的100%，最高前端费65个基点。贷款还有85个基点的承诺费。
母公司重庆化医控股(集团)公司为贷款提供担保，重庆医药(集团)股份有限公司为四个子公司出具安慰函。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。