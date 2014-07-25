路透基点：四家银行签约重庆医药6亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，四家银行周四签约了中国国有企业重庆医药(集团)股份有限公司及四家子公司的6亿元人民币(9,700万美元)三年期境内融资案，这是其首次在联贷市场融资。