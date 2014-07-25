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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 13:17 BJT

路透基点：四家银行签约重庆医药6亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，四家银行周四签约了中国国有企业重庆医药(集团)股份有限公司及四家子公司的6亿元人民币(9,700万美元)三年期境内融资案，这是其首次在联贷市场融资。

牵头行兼簿记行汇丰控股和恒生银行成都分行，分别承贷1.8亿元和1.7亿元。

彰化银行昆山分行和台湾合作金库银行苏州高新支行担任牵头行，分别承贷1.5亿元和1亿元。

这笔循环信贷的利率为中国人民银行基准利率的100%，最高前端费65个基点。贷款还有85个基点的承诺费。

母公司重庆化医控股(集团)公司为贷款提供担保，重庆医药(集团)股份有限公司为四个子公司出具安慰函。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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