中国货币市场：徽商银行今年同业存单额度100亿，30家银行总计1.268万亿

路透上海7月25日 - 中国徽商银行 最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年额度为100亿元人民币。至此，已有30家银行披露年度计划，规模总计达1.268万亿元。

截至2013年末，徽商银行总资产3,821亿元。年末资本充足率15.78%，不良贷款率0.54%。中诚信国际信用评级对该行的信用评级为AA+，评级展望为稳定。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)