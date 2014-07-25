中港个股：淡马锡控股出脱新华保险所有股票，筹资2.76亿美元

一位了解交易的知情人士告诉路透，淡马锡以每股27.45港元出售了7,800万股新华保险股票，融资21.4亿港元(合2.76亿美元)，此前提供的指导价格区间为每股27.30至27.85港元。新华保险是中国第三大寿险企业。