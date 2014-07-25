中港个股：淡马锡控股出脱新华保险所有股票，筹资2.76亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月25日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股 周五表示，已将手中余下的所有新华保险 股票售出，过去一年新华保险股价已累计涨27%。
一位了解交易的知情人士告诉路透，淡马锡以每股27.45港元出售了7,800万股新华保险股票，融资21.4亿港元(合2.76亿美元)，此前提供的指导价格区间为每股27.30至27.85港元。新华保险是中国第三大寿险企业。
周五午后新华保险股价跌4.5%，至27.73港元，香港恒生指数 则持平。
淡马锡发言人称，“我们确认已出脱了手中所有股份，”但没有透露交易价值。
消息人士补充称，高盛 和瑞银 负责此次股票出售。由于这一交易的细节没有公开，消息人士希望匿名。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。