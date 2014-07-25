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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 14:05 BJT

台湾股市：收跌近1%劣于区域亚股，重量级半导体股领跌

路透台北7月25日 - 台湾股市周五收跌近1%，跌幅大于区域股市。分析师指出，包括台积电 等重量级半导体股领跌，这虽不致破坏台股的多头架构，但短线料陷整理。

台湾加权股价指数 收低0.93%或88.25点至9,439.29点；今日成交初值 为1,061.64亿台币，上交易日修正后为1,207.67亿。

〞台股不会因为一天下跌，就破坏多头的架构，〞日盛投顾协理钟国忠说。

但他也提到，技术面指标如KD、RSI反转下滑，不利台股向上，短线预料台股先在9,400-9,600点整理。此外，下周三是摩台指结算日，外资的布局方向也值得关注。

半导体龙头--台积电收跌1.6%报123台币；半导体封测大厂日月光 大跌6.07%报35.6台币；矽品 亦以4.09%跌幅作收。

本地时间13:51，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 跌0.25%；中国股市沪综指 涨幅达0.61%、香港恒生指数 也小涨0.01%。(完)
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