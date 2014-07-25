台湾股市：收跌近1%劣于区域亚股，重量级半导体股领跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月25日 - 台湾股市周五收跌近1%，跌幅大于区域股市。分析师指出，包括台积电 等重量级半导体股领跌，这虽不致破坏台股的多头架构，但短线料陷整理。
台湾加权股价指数 收低0.93%或88.25点至9,439.29点；今日成交初值 为1,061.64亿台币，上交易日修正后为1,207.67亿。
〞台股不会因为一天下跌，就破坏多头的架构，〞日盛投顾协理钟国忠说。
但他也提到，技术面指标如KD、RSI反转下滑，不利台股向上，短线预料台股先在9,400-9,600点整理。此外，下周三是摩台指结算日，外资的布局方向也值得关注。
半导体龙头--台积电收跌1.6%报123台币；半导体封测大厂日月光 大跌6.07%报35.6台币；矽品 亦以4.09%跌幅作收。
本地时间13:51，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 跌0.25%；中国股市沪综指 涨幅达0.61%、香港恒生指数 也小涨0.01%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。