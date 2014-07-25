中国个股：申银万国换股合并宏源证券，每股宏源可换2.049股申万股票

路透上海7月25日 - 中国两家大型券商--宏源证券 与申银万国的重组计划周五终于水落石出。申银万国将换股吸收合并宏源证券，换股比例为1:2.049，即每股宏源证券股票可以换得2.049股申银万国股票。

宏源证券公告显示，申银万国将向宏源证券全体股东发行共81.4亿股A股。合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

合并后的存续公司总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。存续公司将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。

存续公司还将在新疆通过设立产业并购基金、另类投资子公司等方式，积极参与新疆的金融改革发展。

其实宏源证券与申银万国颇有渊源，申银万国控股股东是中央汇金公司，而中央汇金是宏源证券大股东中国建银投资的母公司。