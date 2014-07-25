中国个股：申银万国换股合并宏源证券，每股宏源可换2.049股申万股票

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 中国两家大型券商--宏源证券 与申银万国的重组计划周五终于水落石出。申银万国将换股吸收合并宏源证券，换股比例为1:2.049，即每股宏源证券股票可以换得2.049股申银万国股票。
宏源证券公告显示，申银万国将向宏源证券全体股东发行共81.4亿股A股。合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。
合并后的存续公司总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。存续公司将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。
存续公司还将在新疆通过设立产业并购基金、另类投资子公司等方式，积极参与新疆的金融改革发展。
其实宏源证券与申银万国颇有渊源，申银万国控股股东是中央汇金公司，而中央汇金是宏源证券大股东中国建银投资的母公司。
宏源证券自去年10月30日午后起停牌，因其大股东正筹划相关重组。随后，宏源证券承认已与申银万国签署重组意向书。停牌前，宏源证券收报8.22元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。