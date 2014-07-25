日本股市：创六个月收盘高点，受助于美股强势和权重股Fanuc大涨

路透东京7月25日 - 日本股市日经指数周五升1.1%，收在六个月以来最高水平，受助于美股标准普尔500指数创纪录新高，以及权重股Fanuc 在财报公布获利强劲后跳涨。

日经指数 收高近174点至15,457.87点，创1月23日以来最高收盘水平。

该指数周线上扬1.6%。

工业机器人制造商Fanuc股票劲升5.3%，此前公布的4-6月季度净利接近翻倍至451亿日圆。该个股对日经指数的贡献高达36.88点，接近指数涨幅的四分之一。