日本股市：创六个月收盘高点，受助于美股强势和权重股Fanuc大涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月25日 - 日本股市日经指数周五升1.1%，收在六个月以来最高水平，受助于美股标准普尔500指数创纪录新高，以及权重股Fanuc 在财报公布获利强劲后跳涨。
日经指数 收高近174点至15,457.87点，创1月23日以来最高收盘水平。
该指数周线上扬1.6%。
工业机器人制造商Fanuc股票劲升5.3%，此前公布的4-6月季度净利接近翻倍至451亿日圆。该个股对日经指数的贡献高达36.88点，接近指数涨幅的四分之一。
东证股价指数 升0.9%至1,281.35点，JPX-日经400指数 涨0.9%至11,670.32点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。