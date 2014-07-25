国际油市：布兰特原油持于107美元上方，因供应充足抑制地缘政治影响

“我们可以得出的唯一结论就是，全球市场中有充沛的石油供应。”他说。

0610 GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.10美元，报每桶107.17美元。该合约周四收低0.96美元。

美国原油9月合约 微跌0.08美元，报101.99美元，上日结算价下跌1.05美元。

分别发生在乌克兰、加沙和伊拉克的冲突仍炽，但未能进一步推高油价，因全球供应依然充沛。

利比亚国家石油公司(National Oil Corporation)发言人周四称，利比亚全国石油产量已增至50万桶/日，但结束抗议的协议达成后，重启Brega石油港口的进程仍无进展。

摩根士丹利分析师预期，今年下半年布兰特原油价格料徘徊每桶103-110元间，上半年在109美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻