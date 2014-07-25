国际油市：布兰特原油持于107美元上方，因供应充足抑制地缘政治影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们可以得出的唯一结论就是，全球市场中有充沛的石油供应。”他说。
0610 GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.10美元，报每桶107.17美元。该合约周四收低0.96美元。
美国原油9月合约 微跌0.08美元，报101.99美元，上日结算价下跌1.05美元。
分别发生在乌克兰、加沙和伊拉克的冲突仍炽，但未能进一步推高油价，因全球供应依然充沛。
利比亚国家石油公司(National Oil Corporation)发言人周四称，利比亚全国石油产量已增至50万桶/日，但结束抗议的协议达成后，重启Brega石油港口的进程仍无进展。
摩根士丹利分析师预期，今年下半年布兰特原油价格料徘徊每桶103-110元间，上半年在109美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/张若琪 审校 于春红/田建华)
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