中国金融：由腾讯等企业发起的三家民营银行获准筹建--银监会

路透北京7月25日 - 中国银监会主席尚福林周五称，近日已正式批准三家民营银行的筹建申请，分别是：腾讯 、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。

刊登在银监会网站的新闻稿援引尚福林表示，将继续指导另外两家首批试点银行的筹建小组加快完善和确定筹建方案，及时总结试点经验，适时扩大试点范围，进一步调动民间资本进入金融业的积极性。

“三家试点银行在发展战略与市场定位方面各有特色，目标是为实体经济发展提供高效和差异化的金融服务。”他称。

如深圳前海微众银行将办成以重点服务个人消费者和小微企业为特色的银行，温州民商银行定位于主要为温州区域的小微企业、个体工商户和小区居民、县域三农提供普惠金融服务，天津金城银行将重点发展天津地区的对公业务。

新闻稿称，这三家试点银行的筹建方案均是在现行商业银行法等法律法规框架下制定的，持续经营也要符合监管法律法规的统一要求，与现有银行业金融机构公平竞争。

同时，民营银行发起人在出资之外还自愿承担了更多的责任，支持试点银行的更好发展。试点银行均坚持纯民资发起原则，确定了自担风险的有关安排，股东承诺自愿接受延伸监管，并将在开业前制定银行恢复与处置计划。