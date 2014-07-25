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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 14:26 BJT

澳洲股市：自六年高点略有下滑，银行类股涨势限制大盘跌幅

路透悉尼7月25日 - 澳洲股市周五自六年高点下滑0.1%，市场交投迟滞，因隔夜美股大多收平；银行板块小涨限制了此间市场跌势。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑4.3点，收报5,583.5点，中止七日连涨势头，这是4月中旬以来的最长连涨。周四股指上涨0.2%。(完)
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