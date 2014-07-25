中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月25日 - 中国股市沪综指周五收升1%再创逾三个月新高，有色金属、钢铁股接力，带动大盘连续第四日上涨。分析师指出，市场连续放量反弹令投资者信心有所恢复，盘中板块轮番表现，但目前已累积一定升幅，短线续升空间已不大。
沪综指 收报2,126.614点，涨21.552点或1.02%，此前收盘高点为4月14日的2,131.54点；本周累计上涨3.28%，创三个半月来最大单周涨幅。上证A股今日成交1,113亿元人民币，上交易日为1,285亿元。
“短期各种利好因素叠加到一块，沪港通、国企改革也都是围绕低估值蓝筹股，所以蓝筹启动对指数带动作用还是比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他表示，虽然当前经济出现企稳态势，但企业盈利回落下滑压力仍较大，所有板块尤其是周期蓝筹股集体上涨不太现实，银行、地产板块估值仍然较低，后续仍有估值修复过程，但大盘续升空间有限。而煤炭、钢铁板块基本面依然较差，不具备持续走强的基础。
在涨幅榜中，广晟有色 、新钢股份 等有色金属及钢铁股涨停报收。
沪深300指数 收报2,260.454点，涨1.05%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,277点，涨1.77%，成交574,051手。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。