版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 15:14 BJT

中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨

路透北京7月25日 - 中国股市沪综指周五收升1%再创逾三个月新高，有色金属、钢铁股接力，带动大盘连续第四日上涨。分析师指出，市场连续放量反弹令投资者信心有所恢复，盘中板块轮番表现，但目前已累积一定升幅，短线续升空间已不大。

沪综指 收报2,126.614点，涨21.552点或1.02%，此前收盘高点为4月14日的2,131.54点；本周累计上涨3.28%，创三个半月来最大单周涨幅。上证A股今日成交1,113亿元人民币，上交易日为1,285亿元。

　

“短期各种利好因素叠加到一块，沪港通、国企改革也都是围绕低估值蓝筹股，所以蓝筹启动对指数带动作用还是比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他表示，虽然当前经济出现企稳态势，但企业盈利回落下滑压力仍较大，所有板块尤其是周期蓝筹股集体上涨不太现实，银行、地产板块估值仍然较低，后续仍有估值修复过程，但大盘续升空间有限。而煤炭、钢铁板块基本面依然较差，不具备持续走强的基础。

在涨幅榜中，广晟有色 、新钢股份 等有色金属及钢铁股涨停报收。

沪深300指数 收报2,260.454点，涨1.05%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,277点，涨1.77%，成交574,051手。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐