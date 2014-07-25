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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 14:38 BJT

韩国股市：小幅收高，外资净买入给予大盘支撑

路透首尔7月25日 - 周五韩国股市小幅收高，因外资持续买入。综合股价指数 收高0.36%，报2,033.85点。

若海外投资者继续净买入韩股，预计下周会续涨，不过市场会关注三星电子 和Naver 等公司业绩。

外资净买入640亿韩元(6,239万美元)的韩股，但散户投资者净卖出1,490亿韩元(1.4525亿美元)韩股，施压大盘。(完)
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