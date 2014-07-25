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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:37 BJT

台湾央行：共发行2,801.5亿台币存单，存单发行余额减4.5亿台币

路透台北7月25日 - 台湾央行周五公布，共发行2,801.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,806亿相较，存单发行余额减4.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,743.0

91天期 0.93 50.5

182天期 1.05 8.0

央行上日共发行7,862.80亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,031.75亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为516亿台币，累积超额准备为负2,354亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,374亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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