全球金市：金价接近五周低点且周线料第二周连跌，受累于经济数据强劲

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
本周金价已经下跌1.4%。现货银、铂金和钯金也料录得周度跌幅。
“下一道关键水准是接近1,286美元的200日移动均线，”悉尼一交易员称，“若跌破，则金价可能打开深跌空间。”
美国上周初请失业金数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。 数据公布后，金价承压。
澳新银行分析师在报告中写道，“正面的经济数据给予金市压力，因风险资产受追捧，避险买盘消散。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1291.6 -1.4 -0.11
现货银 20.4 0.09 0.44
现货铂金 1466.5 4 0.27
现货钯金 870.07 3.17 0.37
COMEX期金 1292.8 2 0.15
COMEX期银 20.49 0.075 0.37
汇率
欧元/美元 1.3474
美元指数 80.807
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/田建华; 审校 戴素萍/王兴亚)
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