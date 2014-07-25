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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 14:57 BJT

全球金市：金价接近五周低点且周线料第二周连跌，受累于经济数据强劲

本周金价已经下跌1.4%。现货银、铂金和钯金也料录得周度跌幅。

“下一道关键水准是接近1,286美元的200日移动均线，”悉尼一交易员称，“若跌破，则金价可能打开深跌空间。”

美国上周初请失业金数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。 数据公布后，金价承压。

澳新银行分析师在报告中写道，“正面的经济数据给予金市压力，因风险资产受追捧，避险买盘消散。”

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.6 -1.4 -0.11

现货银 20.4 0.09 0.44

现货铂金 1466.5 4 0.27

现货钯金 870.07 3.17 0.37

COMEX期金 1292.8 2 0.15

COMEX期银 20.49 0.075 0.37

汇率

欧元/美元 1.3474

美元指数 80.807

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/田建华; 审校 戴素萍/王兴亚)
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