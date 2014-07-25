日本个股：日本麦当劳停止向中国采购鸡肉，转向泰国采购

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月25日 - 日本麦当劳控股称，周五已经暂停销售所有使用产自中国鸡肉的食品，完全转向泰国采购。
日本麦当劳已经停止销售使用上海福喜的肉制品的食物。日本麦当劳的麦乐鸡约有20%由上海福喜供货。
“在对麦当劳中国鸡肉制品担忧越发强烈的背景下，我们做了这个决定，”日本麦当劳执行长Sarah Casanova在一份声明中称。
日本麦当劳称，一些店面的鸡肉食品可能会售罄，取决于库存情况。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。