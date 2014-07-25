日本个股：日本麦当劳停止向中国采购鸡肉，转向泰国采购

路透东京7月25日 - 日本麦当劳控股称，周五已经暂停销售所有使用产自中国鸡肉的食品，完全转向泰国采购。

日本麦当劳已经停止销售使用上海福喜的肉制品的食物。日本麦当劳的麦乐鸡约有20%由上海福喜供货。

“在对麦当劳中国鸡肉制品担忧越发强烈的背景下，我们做了这个决定，”日本麦当劳执行长Sarah Casanova在一份声明中称。