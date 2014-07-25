版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:24 BJT

香港股市：恒指收于逾三年最高收位，受中国股市涨势激励

恒生国企指数 升0.5%至12月13日以来最高收盘价。

该指数周线上扬5.3%，创四个月以来最高周线升幅。

部分保险股引人瞩目。美国友邦保险(AIA) 攀升0.7%。而新华人寿 大跌4%，在国企指数中领跌。

新加坡国有的投资机构淡马锡控股 周五称已经完全售出所持新华人寿股票。过去一年，该股票已经上涨27%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐