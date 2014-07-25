路透调查：日本6月工业生产料下滑，第三季或反弹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我认为经济没有偏离正轨。”
路透调查访问的29位分析师预计，日本6月工业生产料下降1.2%。
这是因为一些企业减产，因库存增加且出货量减少。日本5月工业生产修正为增长0.7%。
制造商还将公布对7月和8月的生产预估，这是用来判断生产将何时反弹的重要信息。
日本政府将于7月29日2350GMT公布上述数据。(完)
(编译 田建华/艾茂林; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。