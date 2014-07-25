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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 15:31 BJT

路透调查：日本6月工业生产料下滑，第三季或反弹

“我认为经济没有偏离正轨。”

路透调查访问的29位分析师预计，日本6月工业生产料下降1.2%。

这是因为一些企业减产，因库存增加且出货量减少。日本5月工业生产修正为增长0.7%。

制造商还将公布对7月和8月的生产预估，这是用来判断生产将何时反弹的重要信息。

日本政府将于7月29日2350GMT公布上述数据。(完)

(编译 田建华/艾茂林; 审校 戴素萍)
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