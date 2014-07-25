更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债定位偏低，受午后现券收益率下行带动

* 进出口行六个月和五年债定位均偏低

* 受午后现券收益率明显下行带动

* 资金重归宽裕及政策面利好预期，助力债市回暖 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月25日 - 中国进出口银行周五招标的五年期固息增发债定位低于预期，同时招标的六个月贴现金融债收益率亦明显低于二级市场，主要受午后现券收益率的一波明显下行带动。

市场人士指出，资金重归宽裕以及更多银行获得再贷款等消息，均助力二级市场进一步回暖，随着机构信心增强，新债也再获追捧。

华东一银行交易员表示，下午现券收益率的向下幅度较为明显，在旺盛买盘的推动下，各期限品种均有不错表现，升温的市场情绪也对激发新债需求助益颇多。

“10年国开比中午跌了6个（基）点吧，现在还在taken(买入)，”上海一银行交易员称。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的五年固息增发债加权中标收益率4.8907%，稍低于市场预测均值4.93%，边际中标收益率为4.9117%；同时招标的六个月期贴现金融债中标收益率4.1930%。两期债的投标倍数分别为4.35倍和3.80倍。

银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为4.9978%，六个月期最新报4.4198%。

二级市场上，剩余期限4.82年的进出口行固息债140332 最新成交对应收益率为4.96%。

该两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。

具体发行条款如下：

45期 46期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 五年固息

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)

缴款日 8月1日 8月1日

起息日 8月1日 7月14日

发行期 7/25-8/1 7/25-8/1

上市日 8月5日 8月7日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%