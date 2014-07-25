更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债定位偏低，受午后现券收益率下行带动

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
* 进出口行六个月和五年债定位均偏低
* 受午后现券收益率明显下行带动
* 资金重归宽裕及政策面利好预期，助力债市回暖 (新增市场评论和更多背景)
路透上海7月25日 - 中国进出口银行周五招标的五年期固息增发债定位低于预期，同时招标的六个月贴现金融债收益率亦明显低于二级市场，主要受午后现券收益率的一波明显下行带动。
市场人士指出，资金重归宽裕以及更多银行获得再贷款等消息，均助力二级市场进一步回暖，随着机构信心增强，新债也再获追捧。
华东一银行交易员表示，下午现券收益率的向下幅度较为明显，在旺盛买盘的推动下，各期限品种均有不错表现，升温的市场情绪也对激发新债需求助益颇多。
“10年国开比中午跌了6个（基）点吧，现在还在taken(买入)，”上海一银行交易员称。
业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的五年固息增发债加权中标收益率4.8907%，稍低于市场预测均值4.93%，边际中标收益率为4.9117%；同时招标的六个月期贴现金融债中标收益率4.1930%。两期债的投标倍数分别为4.35倍和3.80倍。
银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为4.9978%，六个月期最新报4.4198%。
二级市场上，剩余期限4.82年的进出口行固息债140332 最新成交对应收益率为4.96%。
该两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。
具体发行条款如下：
45期 46期
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招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 五年固息
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)
缴款日 8月1日 8月1日
起息日 8月1日 7月14日
发行期 7/25-8/1 7/25-8/1
上市日 8月5日 8月7日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
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