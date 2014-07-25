《中国企业债发行日程表》--7月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *舟山市定海区 12 7 8/1簿记建档 -- AA 8/4-8/8 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *登封市城市开发 6 6 8/1簿记建档 上限8.50% AA- 8/4-8/8 华龙证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 文登市城市 12 7 7/25簿记建档 上限6.99% AA 7/28 齐鲁证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 莱州国资 13 7 7/22簿记建档 7.00% AA 7/23-7/29 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆西永 15 7 7/24簿记建档 *6.58% AA+ 7/25-7/29 广发证券 微电子产业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 长春现代 11 7 7/24簿记建档 *7.00% AA 7/25-7/29 平安证券 农业产业建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津广成 15 7 7/23簿记建档 7.45% AA 7/24-7/30 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安新城 6 7 7/25簿记建档 *6.95% AA 7/28-7/30 华泰联合证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 扬州市江都 7 6 7/28簿记建档 *上限8.40% AA 7/29-7/31 海通证券 沿江开发 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 天津水务 10 7 7/25簿记建档 -- AA 7/28-8/1 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滨州市滨城区 10 7 7/28簿记建档 上限7.50% AA 7/29-8/1 宏源证券 经济开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 双流县水务 10 6 7/29簿记建档 -- AA 7/30-8/1 中信建投证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 广西北部湾 9 7 7/29簿记建档 上限7.60% AA+ 7/30-8/4 西南证券 国际港务集团 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 陕西省交建 13 10 7/30簿记建档 -- AA 7/31-8/4 平安证券 集团公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 福建省龙岩市 5 7 7/29簿记建档 -- AA- 7/30-8/5 天风证券 经济技术开发区建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 盐城市城南新区 16 7 7/29簿记建档 -- AA 7/30-8/5 招商证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 邹城市城市 14 7 7/31簿记建档 上限8.00% AA 8/1-8/5 银河证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 临安市城建 10 7 7/31簿记建档 上限8.40% AA 8/1-8/5 国开证券 发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 鹤壁市经济 9 7 7/31簿记建档 上限8.80% AA 8/1-8/5 中原证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 张喜良)