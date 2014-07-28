台湾经济指标预测--7月28日至8月25日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月28日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/31 0830 经济成长率 第二季 -- +3.14%(统计值) (概估) * 8月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +1.64% 数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,234.54亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +1.2% * 8月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- +10.6% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.97% * 8月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/25 1600 工业生产指数 7月 -- +8.63% *8/25 1610 M2年增率 7月 -- +5.74% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。