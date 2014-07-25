日本经济：政府将在12月决定是否进行第二阶段的消费税上调--菅义伟

路透东京7月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，政府将在12月决定是否在明年进行第二阶段的消费税上调。

菅义伟称，将根据届时的经济状况，审慎做出消费税上调的决定。

他还表示，政府希望仔细研究7-9月季度国内生产总值(GDP)修正值等数据。该数据将在12月初出炉。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)