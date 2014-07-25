《全球汇市》欧元欧洲盘初几近持平，德国Ifo指数是未来走势关键

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国强劲的就业数据公布后，美元也因公债收益率上涨而受到扶助。美元本周兑日圆料上涨约0.4%，但缺少攻克102.00门槛的动力。
市场人士表示，日圆交叉盘卖盘是阻碍美元进一步上涨的一个因素。
“英镑、澳元和新西兰元兑日圆的卖盘，帮助抑制美元/日圆进一步上涨。在日圆交叉盘上出现的获利了结是一项主要的驱动因素，其作用要大于美元/日圆本身的交投。”道富银行外汇部主管Bart Wakabayashi说。
今天欧洲的另一个重要数据是英国第二季经济成长率，预计将为0.8%。英镑本周表现不佳，一个月来首次跌破1.70美元。
尽管市场愈发怀疑英镑涨势是否可以延续一整年，但和欧元不同，英镑在年内因经济改善而获得强劲的支持。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3464 1.3463 +0.01 -2.04 1.3745
美元/日圆 101.82 101.81 +0.01 -3.30 105.30
欧元/日圆 137.10 137.06 +0.03 -5.21 144.63
美元/瑞郎 0.9026 0.9024 +0.02 +1.10 0.8928
英镑/美元 1.6977 1.6984 -0.04 +2.54 1.6556
美元/加元 1.0748 1.0743 +0.05 +1.21 1.0620
澳元/美元 0.9408 0.9418 -0.11 +5.55 0.8913
新西兰元/美元 0.8564 0.8571 -0.08 +4.36 0.8206
欧元/瑞郎 1.2152 1.2148 +0.03 -0.97 1.2271
欧元/英镑 0.7928 0.7923 +0.06 -4.45 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1856 9.1907 -0.06 +3.82 8.8474
美元/挪威克朗 6.2086 6.1979 +0.17 +2.35 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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