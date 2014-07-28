背景资料：中国A+H股大型上市公司2013年期末现金分红一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 以下为中国内地和香港A+H两地上市的大型公司近期实施的2013年度期末现 金分红情况一览表： 上市公司 期末现金分红 期末现金分红总 派发现金红利时 全年现金 方案（税前/ 额（亿元人民币 间 分红比例 股） ） 农业银行 0.177元 574.9 2014年7月3日 34.6% 中国银行 0.196元 547.6 2014年6月27日 34.9% 中信银行 0.252元 117.9 2014年7月17日 30.1% 工商银行 0.2617元 920 2014年6月20日 35% 民生银行 0.1元 28.4 2014年6月25日 17.3% 招商银行 0.62元 156.4 2014年7月11日 30.2% 交通银行 0.26元 193.1 2014年7月11日 31% 建设银行 0.3元 750 2014年7月10日 34.9% 光大银行 0.172元 80.3 2014年7月17日 30% 中国石化 0.15元 175.2 2014年6月19日 41.7% 中国石油 0.15755元 288.4 2014年6月10日 45% 中国铁建 0.13元 16 2014年7月28日 15.3% 中国人寿 0.3元 84.8 2014年6月25日 34.2% 中国平安 0.45元 35.6 2014年6月27日 18.3% （完） (整理 李贺; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。