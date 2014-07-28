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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 13:53 BJT

背景资料：中国A+H股大型上市公司2013年期末现金分红一览表

路透北京7月28日 - 以下为中国内地和香港A+H两地上市的大型公司近期实施的2013年度期末现
金分红情况一览表：
   
           上市公司            期末现金分红  期末现金分红总  派发现金红利时    全年现金
                               方案（税前/   额（亿元人民币        间          分红比例
                                   股）            ）                         
 农业银行                           0.177元           574.9     2014年7月3日       34.6%
 中国银行                           0.196元           547.6    2014年6月27日       34.9%
 中信银行                           0.252元           117.9    2014年7月17日       30.1%
 工商银行                          0.2617元             920    2014年6月20日         35%
 民生银行                             0.1元            28.4    2014年6月25日       17.3%
 招商银行                            0.62元           156.4    2014年7月11日       30.2%
 交通银行                            0.26元           193.1    2014年7月11日         31%
 建设银行                             0.3元             750    2014年7月10日       34.9%
 光大银行                           0.172元            80.3    2014年7月17日         30%
 中国石化                            0.15元           175.2    2014年6月19日       41.7%
 中国石油                         0.15755元           288.4    2014年6月10日         45%
 中国铁建                            0.13元              16    2014年7月28日       15.3%
 中国人寿                             0.3元            84.8    2014年6月25日       34.2%
 中国平安                            0.45元            35.6    2014年6月27日       18.3%
 （完）    

 (整理 李贺; 审校 张喜良)
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