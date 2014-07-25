香港个股：瑞安房地产上海两地块完成拆迁即将动工，明年下半年开售

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周五宣布，公司在上海的瑞虹新城项目的2号及9号地块，规划可销售面积共约19万平米的住宅用地近期完成拆迁，将于第三季正式动工，预期于明年下半年陆续开售。
公司新闻稿引述公司主席罗康瑞称，按目前的拆迁进度估算，公司估计将有约55万平米位于上海的住宅陆续在2015-2019年期间可供预售，包括瑞虹新城46万平米和太平桥约9万平米。目前这两项目的住宅物业的均价已达每平米5.5万元人民币和12万元左右，相信这些可售资源将为公司创造更高销售额及收益。
瑞安房地产大多项目位于上海市中心，拆迁难度较大，拆迁进程将影响公司项目开发及销售计划。公司从2011年开始，已投入超过100亿元用于上海瑞虹新城及太平桥项目的土地拆迁，以求未来在上海能有稳定的可售面积供应。
新闻稿指出，除瑞虹新城两地块完成拆迁，瑞安房地产位于上海的多幅地块的拆迁工作得到有序推进，太平桥116号地块（规划可销售面积约9万平米）预计近期可完成拆迁，瑞虹新城1号及7号地块（规划可销售面积27万平米）的拆迁进度亦十分理想。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。