香港个股：瑞安房地产上海两地块完成拆迁即将动工，明年下半年开售

路透上海7月25日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周五宣布，公司在上海的瑞虹新城项目的2号及9号地块，规划可销售面积共约19万平米的住宅用地近期完成拆迁，将于第三季正式动工，预期于明年下半年陆续开售。

公司新闻稿引述公司主席罗康瑞称，按目前的拆迁进度估算，公司估计将有约55万平米位于上海的住宅陆续在2015-2019年期间可供预售，包括瑞虹新城46万平米和太平桥约9万平米。目前这两项目的住宅物业的均价已达每平米5.5万元人民币和12万元左右，相信这些可售资源将为公司创造更高销售额及收益。

瑞安房地产大多项目位于上海市中心，拆迁难度较大，拆迁进程将影响公司项目开发及销售计划。公司从2011年开始，已投入超过100亿元用于上海瑞虹新城及太平桥项目的土地拆迁，以求未来在上海能有稳定的可售面积供应。