《全球汇市一周综述》数据支撑美元坚挺，欧元长期仍偏空

整理 王洋

路透北京7月25日 - 本周欧元基本上处于弱势，马航坠机事件令欧盟制裁俄罗斯的风险升高，加上美欧之间货币政策前景的背离，都对欧元形成重重压力。欧元/美元跌破1.35的关键支撑位，创下八个月低点，其后欧洲PMI数据好于市场预期，带动欧元有所反弹。

不过分析师指出，欧元的较长期前景依旧偏空。相反美元表现坚挺。乌克兰及加沙地带冲突升级，促使投资者降低风险头寸，另一方面美国靓丽的经济数据也进一步强化了美联储及早升息的预期，这都给予美元坚实的支撑。

展望下周，美国将是焦点。美联储公开市场委员会周二开始举行为期两日的会议，其对经济形势的看法必将吸引全球金融市场的目光，而周五的美国非农就业数据也将让我们一窥其劳工市场的最新状况。此外中国的制造业和非制造业PMI数据也将出炉。

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**欧元长线偏空**

欧元兑美元本周跌至八个月低点，因市场担心若对俄罗斯进一步实施制裁，可能伤及脆弱的欧元区经济增长，令欧元承压走软。

欧元本周稍早跌穿1.35美元的关键支撑位，一度触及1.3438的八个月低点，因市场预期欧洲央行将提供更多刺激措施扶助脆弱的欧元区经济。欧元兑日圆也一度低见136.58，为2月5日以来的最低。

周四开始欧元由八个月低点反弹，因当日公布的德法经济调查数据好于预期，冲淡了对欧元区经济的悲观看法。然而市场担忧若进一步制裁俄罗斯将伤害欧元区经济，抑制了欧元的涨势。

欧元兑美元本周料跌逾0.4%，许多市场人士仍对欧元长线看空。欧盟任何针对俄罗斯银行业的制裁或采取其他制裁行动，将很可能拖累欧元区脆弱的经济复苏，引发市场押注欧洲央行将采取更宽松的政策。

欧洲央行在6月宣布减息和为进一步放宽货币政策开启大门，拖累欧元表现。

摩根士丹利外汇策略师称，欧元的主要支柱倾倒，长期来看可能将打压欧元走低。这些支柱包括：外资买入欧元区股票和欧元区二线国家债券，各央行增加持有欧元以使储备资产多元化。

**美元表现坚挺**

本周美元保持坚挺的态势，投资者担忧加沙及乌克兰暴力冲突升级，从而降低在股市和其他风险资产的头寸。

另外，周四公布的数据显示上周美国初请失业金人数降至八年半最低水平，带动美债收益率攀升，进一步支持美元的涨势。

美元兑日圆本周有望涨约0.4%，但要测试102.00的门槛还缺乏动能。市场人士称，日圆交叉盘遭抛是限制美元进一步上涨的一个因素。

道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示，“英镑、澳元和新西兰元兑日圆遭到抛售，帮助限制了美元兑日圆进一步上扬。日圆交叉盘获利了结是主要推动因素，而非美元/日圆交易本身。”

**新西兰元大跌**

新西兰元本周四滑至六周低点，此前新西兰央行在连续第四次升息后，开始采取观望立场。

新西兰央行周四宣布升息25个基点至3.5%，但称加息似乎已对经济起到了预期效果，将暂停收紧政策。与此同时央行总裁惠勒对新西兰元强势发出警告。

这并不完全出人意料，因很多人一直质疑，在汇率居高不下，通胀受控，且主要出口获利产品奶制品价格下跌情况下，是否需要继续收紧政策。

“最让人意外的可能是有关新西兰元汇率偏高的措辞。‘有可能大跌’被解读为含蓄的干预威胁，”Westpac资深分析师Imre Speizer说。 花旗分析师则表示，央行官员很少对汇率做出这样直截了当的评论，说明他们对新西兰元强势有很大的挫败感。(完) (审校 屈桂娟)