欧元债市：西班牙和意大利公债受支撑，因偿债资金料再入市投资

西班牙和意大利债券“会因乐观数据下跌，因债券价格仍含有一些对QE预期的因素。”一交易员称，“不过下周有海量的票息和本金到期，人们会搜寻一切收益的。”

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌1个基点，分别至2.56%和2.73%。

市场还会关注银行向欧洲央行(ECB)偿还长期贷款的数据，这些数据定于周五稍晚公布。本周银行业偿还了210亿欧元，是纪录中最大规模之一。

还款导致银行体系额外流动性减少，给予货币市场利率上行压力，并最终或向短期公债收益率渗透。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]