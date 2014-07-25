欧元债市：西班牙和意大利公债受支撑，因偿债资金料再入市投资

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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西班牙和意大利债券“会因乐观数据下跌，因债券价格仍含有一些对QE预期的因素。”一交易员称，“不过下周有海量的票息和本金到期，人们会搜寻一切收益的。”
西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌1个基点，分别至2.56%和2.73%。
市场还会关注银行向欧洲央行(ECB)偿还长期贷款的数据，这些数据定于周五稍晚公布。本周银行业偿还了210亿欧元，是纪录中最大规模之一。
还款导致银行体系额外流动性减少，给予货币市场利率上行压力，并最终或向短期公债收益率渗透。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/田建华; 审校 戴素萍/艾茂林)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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