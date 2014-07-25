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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月25日

路透伦敦7月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存                变动
    铜           152,600              -1,750
    锡            11,775                 -70
    铅           214,525              +1,100
    锌           653,900              -1,050
    铝         4,913,225              -8,825
    镍           312,156                +192
    铝合金        34,740                -320
    NASAAC        61,820                持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>


 品   库存数据        库存分布            品   库存数据               库存分布
 种                                       种                          
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅   MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡   MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝   MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                          合                          
                                          金                          
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>  NAS  MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                          AA                          
   
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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