中国金融：银监会将严控信用风险扩散，重点监控房地产等领域

路透北京7月25日 - 中国银监会周五称，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域。

银监会主席尚福林在工作会议上表示，下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

他并称，将在推进第一批试点民营银行筹建基础上，将稳步扩大试点范围。