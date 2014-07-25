版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:16 BJT

中国金融：银监会将严控信用风险扩散，重点监控房地产等领域

路透北京7月25日 - 中国银监会周五称，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域。

银监会主席尚福林在工作会议上表示，下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

他并称，将在推进第一批试点民营银行筹建基础上，将稳步扩大试点范围。

银监会公布的数据显示，截至6月末中国商业银行不良贷款率1.08%，不良贷款余额比年初增加1,024亿元（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐