中国金融：银监会将严控信用风险扩散，重点监控房地产等领域

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月25日 - 中国银监会周五称，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域。
银监会主席尚福林在工作会议上表示，下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。
他并称，将在推进第一批试点民营银行筹建基础上，将稳步扩大试点范围。
银监会公布的数据显示，截至6月末中国商业银行不良贷款率1.08%，不良贷款余额比年初增加1,024亿元（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。