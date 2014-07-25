更新版 1-中国金融：银监会称严控信用风险扩散，及时处置仓单融资等风险

* 银监会称严控信用风险扩散，重点监控房地产等领域

* 及时处置互保联保及仓单融资等风险

* 落实信贷政策，有保有压 (新增更多内容)

路透北京7月25日 - 中国银监会周五表示，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域,及时处置互保联保、担保圈、担保链、企业群和各类仓单融资风险等；下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

银监会主席尚福林在工作会议上并称，经济增速放缓将使信用风险加重，部分过剩行业盘整将使风险暴露增多，非法集资、民间高利贷、不规范的互联网金融业务、不审慎的代理业务活跃，并有向银行业传染风险的趋势。

他并要求，严格管控高杠杆、多头授信、涉及非法集资和民间高利贷企业的债务风险，以及严防表外风险输入。

银监会官方网站的新闻稿显示，截至6月末，商业银行不良贷款率1.08%，比年初上升0.08个百分点，不良贷款余额比年初增加1,024亿元人民币。该不良率再创2011年第一季度以来最高水平。

尚福林要求银行严守经营管理规则，回归安全性、流动性、效益性的“三性”原则，以及回归贷前调查、贷时审查、贷后检查“三查”制度等。对业务风险防控，要明确银行的主体责任，监管部门的监督责任；对企业债务风险处置，要明确地方政府的主体责任，监管部门的协调责任。

此前发生的青岛港仓单融资丑闻，敲响了银行系融资收紧的警钟，并挤压商品贸易融资的空间，令参与各方的风险意识得以增强。

**信贷有保有压**

尚福林表示，银监会要认真落实信贷政策，做到有保有压、有扶有控、有进有退，促进产业结构加快转型升级；支持重点行业和领域，引导信贷资金向铁路、水利、能源、保障性安居工程、城市基础设施建设、节能环保等国家重点项目适当倾斜，对限制领域实施有序退出。

银监会数据显示，上半年，中国银行业各项贷款比年初增加6.2万亿元，同比增长13.7%，主要投向国家重点项目和民生工程。此外，银行业金融机构保障性安居工程贷款突破1万亿元。

尚福林并要求，扩大信贷资产流转业务试点范围。充分估计各类贷款的潜在风险，足额计提拨备，加大呆账核销力度,做到应核尽核；推动落实小微企业流动资金贷款续贷管理办法，减少搭桥融资行为，降低社会融资成本。

中国银监会周四发文落实国务院常务会议支持小微企业精神，要求银行提高贷款期限与小微企业生产经营周期的匹配度，合理采取分期偿还贷款本金等更为灵活的还款方式，减轻小微企业一次性还款压力。

此外，银监会表示将在推进第一批试点民营银行筹建基础上，稳步扩大试点范围；全力推进普惠金融改革,深入推进政策性银行改革。

银监会近日已正式批准三家民营银行的筹建申请，分别是：腾讯 、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。