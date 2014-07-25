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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:38 BJT

新兴汇市：印尼卢比小涨，泰铢涨势暂歇

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.90 101.81 -0.09 +3.32 105.28

坡元 1.2409 1.2413 +0.03 +1.80 1.2632

台币 30.035 30.052 +0.06 -0.28 29.950

韩元 1025.80 1028.60 +0.27 +2.89 1055.40

泰铢 31.84 31.84 +0.00 +3.20 32.86

菲律宾披索 43.26 43.30 +0.09 +2.64 44.40

印尼卢比 11565.00 11565.00 +0.00 +5.14 12160.00

印度卢比 60.07 60.10 +0.06 +2.89 61.80

马币 3.1740 3.1745 +0.02 +3.20 3.2755

人民币 6.1913 6.1949 +0.06 -2.22 6.0539

(完)

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