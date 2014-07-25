中国债市：IRS继续走低，因资金面进一步改善且预期平稳

路透上海7月25日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续小幅走低。交易员表示，伴随着资金面的逐步改善，资金利率亦节节回落，带动IRS短端品种延续下行走势，幅度在3-5bp(基点)左右，长端品种则变化不大。

银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

“感觉大家还在赌资金面宽松吧，但我个人觉得现在方向还是不够明朗的。”上海一银行交易员指出，今日IRS较昨天略微下行，全天维持小幅震荡。

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

上海另一银行交易员表示，主要还是资金宽松了很多，虽然现在回购定盘利率R007确实处于相对高位，但IRS已在提前反应R007下降的预期，“等R007真下来了，估计IRS下降幅度就不会很大了。”

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.7917/3.8975 3.7975/3.8825 4.0225/4.1075 4.2175/4.3050 4.2029/4.5229

上日 3.8293/3.9380 3.8540/3.9280 4.0560/4.1380 4.2480/4.3340 4.2463/4.5383

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0376/-0.0405 -0.0565/-0.0455 -0.0335/-0.0305 -0.0305/-0.0290 -0.0434/-0.0154

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。