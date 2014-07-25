台湾汇市：台币实质交易持稳，出口商卖压稍大

* 外资买卖都有，方向不明 * 接近月底面临出口商美元卖压 * 现金股利汇出尚未有大动静 * 下周实质交易区间暂看29.950-30.000 路透台北7月25日 - 台币兑美元 周五实质交易变化不大，收盘随韩元 周线收升0.05%。汇银人士指出，台股虽大跌近1%，但外资买卖美元皆有；接近月底出口商 的卖盘稍多，令台币小升收市。 汇银人士表示，原本各方认为台股大跌下，外资应会大卖，但事实上外资的卖超仅12亿 余台币，这令午后银行间美元卖盘出笼。展望下周，美国联邦储备理事会将召开会议，且下 周五有非农就业数据，料令市场气氛相对观望。 〞大家对FED的预期大概就是这样，不会有什么变动。〞一位小型外商银交易员。 此外，另一家大型商银交易人士表示，出口商虽然倾向在台币接近30再卖出，但累积了 一定的金额之后，就算价格不满意，也只能定量出脱。 一位外商银行交易员表示，目前为止仅止于看到油款、劳退基金的资金汇出，但外资客 户这端的现金股利安排汇出却仍旧没有动静。 她也表示，由于汇市流动性不够好，因此若有此资金流向将报予央行相互配合。8月6日 (三)台积电将派发逾700亿台币现金股利，估计外资股东将逾500亿台币以上。 他们认为，下周台股 表现料较为关键，外资动向也须关注。出口商则预料有基 本的美元卖压。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略有 缩小，一个月天期报价在-0.030/-0.020，先前在-0.045/-0.030。美元/台币一个月远汇报 价 尾盘在29.935/29.965左右，上日纽约盘收在29.920。 台币今日主要交易区间在29.975-29.987，上日交易区间主要在29.975-29.991。交易员 预估下周主要交易区间在29.950-30.000。 至于下周二和周三的美联储会议，一位本地汇银人士认为，尽管市场对这个变数显露观 望，预估本次会议将不会违背美联储主席叶伦先前在听证会上的证词，只不过，美联储鸽派 的言论若稍有与先前的温和言论有些微的变化，也可能对金融市场造成不同程度的影响。 只不过，台币汇价却预料在央行的高度管控下料将维持窄幅波动，区间料在29.950-30. 000，这与本周的区间相似。 台湾股市周五台湾股市周五收跌近1%，跌幅大于区域股市，因重量级半导体股领跌。[T W-STX-LZT]而外资及陆资在台股卖超12.78亿台币，中止连续两日买超。 韩国韩元兑美元 周五上涨，周线亦反弹，中止此前连续两周的跌势。韩元兑美元 收报1,025.9，较周四国内收盘价1,028.6升0.26%。本周周线升0.35%。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/25(五)：美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德国7月Ifo企业景气判 断指数；俄罗斯央行公布利率决定。 下周金融市场重要经济数据和事件： 7/28(一)：美国标售两年期公债；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)； 日本6月 零售销售。 7/29(二)：美国标售五年期公债；美国7月消费者信心指数；美国Redbook连锁店销售； 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(为期二日)，日本央行审议委员 石田浩二会见当地企业领袖；英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话。 7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、 再融资指数；美国ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区 7月企业景气指数；德国7月就业数据；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。 7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) ；日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费 者信心指数7月终值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中 国7月汇丰制造业PMI。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.035 30.052 29.950-30.069 30.060 7.07 8.33 元太外汇经纪公司 30.033 30.050 29.972-30.058 30.058 3.13 3.52 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.030 美元/台币六个月期 -0.165/-0.150 -0.175/-0.155 (完)