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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:36 BJT

台湾汇市：台币实质交易持稳，出口商卖压稍大

* 外资买卖都有，方向不明
    * 接近月底面临出口商美元卖压
    * 现金股利汇出尚未有大动静
    * 下周实质交易区间暂看29.950-30.000

    路透台北7月25日 - 台币兑美元  周五实质交易变化不大，收盘随韩元
周线收升0.05%。汇银人士指出，台股虽大跌近1%，但外资买卖美元皆有；接近月底出口商
的卖盘稍多，令台币小升收市。  
    
    汇银人士表示，原本各方认为台股大跌下，外资应会大卖，但事实上外资的卖超仅12亿
余台币，这令午后银行间美元卖盘出笼。展望下周，美国联邦储备理事会将召开会议，且下
周五有非农就业数据，料令市场气氛相对观望。
    
    〞大家对FED的预期大概就是这样，不会有什么变动。〞一位小型外商银交易员。
    
    此外，另一家大型商银交易人士表示，出口商虽然倾向在台币接近30再卖出，但累积了
一定的金额之后，就算价格不满意，也只能定量出脱。
    
    一位外商银行交易员表示，目前为止仅止于看到油款、劳退基金的资金汇出，但外资客
户这端的现金股利安排汇出却仍旧没有动静。
    
    她也表示，由于汇市流动性不够好，因此若有此资金流向将报予央行相互配合。8月6日
(三)台积电将派发逾700亿台币现金股利，估计外资股东将逾500亿台币以上。
    
    他们认为，下周台股 表现料较为关键，外资动向也须关注。出口商则预料有基
本的美元卖压。
      
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略有
缩小，一个月天期报价在-0.030/-0.020，先前在-0.045/-0.030。美元/台币一个月远汇报
价 尾盘在29.935/29.965左右，上日纽约盘收在29.920。
        
    台币今日主要交易区间在29.975-29.987，上日交易区间主要在29.975-29.991。交易员
预估下周主要交易区间在29.950-30.000。
    
    至于下周二和周三的美联储会议，一位本地汇银人士认为，尽管市场对这个变数显露观
望，预估本次会议将不会违背美联储主席叶伦先前在听证会上的证词，只不过，美联储鸽派
的言论若稍有与先前的温和言论有些微的变化，也可能对金融市场造成不同程度的影响。
    
    只不过，台币汇价却预料在央行的高度管控下料将维持窄幅波动，区间料在29.950-30.
000，这与本周的区间相似。 
    
    台湾股市周五台湾股市周五收跌近1%，跌幅大于区域股市，因重量级半导体股领跌。[T
W-STX-LZT]而外资及陆资在台股卖超12.78亿台币，中止连续两日买超。 
     
    韩国韩元兑美元 周五上涨，周线亦反弹，中止此前连续两周的跌势。韩元兑美元
 收报1,025.9，较周四国内收盘价1,028.6升0.26%。本周周线升0.35%。 
                
    本周全球重要经济事件与数据包括：   
    7/25(五)：美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德国7月Ifo企业景气判
断指数；俄罗斯央行公布利率决定。
    
    下周金融市场重要经济数据和事件：
    7/28(一)：美国标售两年期公债；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)； 日本6月
零售销售。
    7/29(二)：美国标售五年期公债；美国7月消费者信心指数；美国Redbook连锁店销售；
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(为期二日)，日本央行审议委员
石田浩二会见当地企业领袖；英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话。
    7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、
再融资指数；美国ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区
7月企业景气指数；德国7月就业数据；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。
    7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)
；日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。    
    8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费
者信心指数7月终值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中
国7月汇丰制造业PMI。                

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.035    30.052  29.950-30.069   30.060     7.07    8.33
                                                                         
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 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.045/-0.030
 美元/台币六个月期         -0.165/-0.150       -0.175/-0.155
 (完)
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