金属期市：LME期铅触及今年高点，投资者追捧中国题材

“中国内地和香港股市开始上涨，这反映出人气改善，进而应波及到大宗商品，”悉尼Rivkin公司的分析师Tim Radford说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 0720GMT时涨至12月末以来高位每吨2,274美元。上海期铅 触及4%的涨停板，收在每吨14,800元人民币(2,400美元)，成交活跃。

“一整天都有基金和中国买家买进，”新加坡一银行的交易员说。

LME三个月期铜 距离7月8日触及的四个半月高位7,212美元仅咫尺之遥，一度攀升至7,196美元。期铜上涨0.3%至7,188美元，上交易日上扬1.7%，本周可望累计涨逾2%，为六周来第五周上涨。

上海期交所的主力期铜合约 涨1.5%，报每吨51,040元人民币。(完)

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