金属期市：LME期铅触及今年高点，投资者追捧中国题材

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“中国内地和香港股市开始上涨，这反映出人气改善，进而应波及到大宗商品，”悉尼Rivkin公司的分析师Tim Radford说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 0720GMT时涨至12月末以来高位每吨2,274美元。上海期铅 触及4%的涨停板，收在每吨14,800元人民币(2,400美元)，成交活跃。
“一整天都有基金和中国买家买进，”新加坡一银行的交易员说。
LME三个月期铜 距离7月8日触及的四个半月高位7,212美元仅咫尺之遥，一度攀升至7,196美元。期铜上涨0.3%至7,188美元，上交易日上扬1.7%，本周可望累计涨逾2%，为六周来第五周上涨。
上海期交所的主力期铜合约 涨1.5%，报每吨51,040元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/艾茂林; 审校 戴素萍/田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。