表格：欧元区6月M3货供额年率为增长1.5%，预估为增长1.1%-欧洲央行

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福7月25日 - 欧洲央行周五公布，欧元区6月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但货供额增长加速。
以下为详细数据(经季节调整)：
6月 5月 前值
M3货供额年增长率 1.5 1.0 (1.0)
M3三个月移动平均年增长率 1.1 0.9 (0.9)
总信贷年增长率 -2.3 -2.3 (-2.3)
民间部门信贷年增长率 -2.2 -2.6 (-2.5)
--放款年增率 -1.7 -2.0 (-2.0)
针对家庭的放款年增率 -0.6 -0.7 (-0.7)
--消费信贷 -1.5 -2.2 (-2.2)
--购房贷款 -0.4 -0.3 (-0.3)
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。