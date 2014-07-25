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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 16:51 BJT

表格：欧元区6月M3货供额年率为增长1.5%，预估为增长1.1%-欧洲央行

路透法兰克福7月25日 - 欧洲央行周五公布，欧元区6月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但货供额增长加速。

以下为详细数据(经季节调整)：

6月 5月 前值

M3货供额年增长率 1.5 1.0 (1.0)

M3三个月移动平均年增长率 1.1 0.9 (0.9)

总信贷年增长率 -2.3 -2.3 (-2.3)

民间部门信贷年增长率 -2.2 -2.6 (-2.5)

--放款年增率 -1.7 -2.0 (-2.0)

针对家庭的放款年增率 -0.6 -0.7 (-0.7)

--消费信贷 -1.5 -2.2 (-2.2)

--购房贷款 -0.4 -0.3 (-0.3)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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