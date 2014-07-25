《中国信用市场观察》PSL效应降低进一步宽松概率

作者 徐永

路透上海7月25日 - 本周有关万亿PSL（抵押补充贷款)操作的市场传言，推动了中国股债市难得的双涨局面。尽管国务院会议多措并举缓解企业融资成本高问题，推升市场降息预期，但基于PSL的宽松效应，料实际降息可能性较小。

PSL本就有数量型宽松和引导中期利率降低的预期目标，利率市场化进程中，已淡出货币政策工具箱超两年的价格型利率工具，和存款准备金类似，或未到复出之时。

PSL工具目前并没有明确的央行公告，但因之前央行官员曾内部讨论提及，以及诸多金融数据的异常反应，仍让市场人士几近确认了PSL操作已经开展的事实，并推导了可能的操作路径。

具体而言，中国广义货币供应量M2增速从4月开始连续高于市场预期，从3月的12.1%一路升到6月的14.7%，同期，以（一般性存款-财政性存款）增量，与M2增量之差，来大体测算非银金融机构存款的增量的数据，也显示4月和6月的数据，均比之前平均水平多了约1万亿元。

而同期金融机构信贷收支统计数据，更是漏出马脚。4月份，中资全国性大型银行人民币信贷收支表（统计口径包括四大行，国开行，交行和邮储银行）同业往来项新增了1.8万亿，同期只有四大行的同业往来项新增规模则只有7,041亿。

市场人士于是倾向认为，较有可能该同业往来项由国开行贡献，并且较有可能就是PSL操作。事实上，国开行数据显示，截止6月末该行资产总额为9.9万亿，相比去年末的8.2万亿，增加了1.7万亿；而上半年国开行的新增贷款规模只有5,029亿，国开行上半年也以某种操作异常增加了接近1万亿的资产。

不过，目前的疑问在于，若是PSL操作，央行的资产负债表应该有同等规模的增加，但截至5月底的数据，还看不到明显证据，央行总资产规模5月底甚至比1月底还减少了超过2,000亿。

因此市场人士倾向认为，若PSL已实行，将可能在随后央行资产负债表上滞后反应。这种情况在2012年四季度外汇占款异常负增长时期，也有先例，当时央行是调整了外占操作的科目，从外汇项移到了其他资产项。

另一种可能，则是和之前特别国债的处理类似，央行可能借助了某一个中间方，来实施这项巨额QE(量化宽松)操作的试验，备选机构包括中投，甚至财政部等。

不管何种形式，与近期的降息预期联合比较，PSL的操作都将降低降息的概率。央行近期在多地，如上海就通过上海农商行投放了首批5亿的支农支小再贷款，而与再贷款投放相比，PSL因为增加了抵押品，利率将更低，这本就能达到引导中期利率降低的效果，央行再进行降息的必要性降低。

以目前来看，在流动性方面，央行采用PSL和公开市场工具来对冲外汇占款等低速增长的利空；在降低社会融资成本等方面，比如银监会本周出的降低小微企业融资成本政策，以及商业银行自发开展的比如按揭利率打折，都能促进达成降低成本的效果。

降息虽然有助于缓解融资主体的债务负担，降低社会整体的违约风险，但降息带来的融资需求扩张可能，也可能会使效果事与愿违。且下半年还面临通货膨胀走升，非标融资反弹和M2增速超预期目标等多种情况，降息将加大调控的难度。

而尽管央行还未正式公告，不过PSL的宽松效应已经形成，QFII(合格境外机构投资者)近期加速买入蓝筹股的步伐，上证综指 本周也突破2,100点。

利率债方面，本周国开债一年期收益率下降超过20个BP(基点)，10年期也达到15个BP。当然债券市场的宽松预期，除了PSL外，还有IPO锁定资金影响低于预期，公开市场正回购操作停止，对冲了外汇占款负增长的利空等因素。

信用债方面，本周高等级信用债，在宽松预期下，收益率继续下行；中低等级信用债，则在华通路桥等信用事件影响下，收益率出现上涨。