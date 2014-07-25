《路透晚报》--7月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：创六个月收盘高点，受助于美股强势和权重股FANUC大涨

日本股市日经指数周五升1.1%，收在六个月以来最高水平，受助于美股标准普尔500指数创纪录新高，以及权重股Fanuc在财报公布获利强劲后跳涨。日经指数收高近174点至15,457.87点，创1月23日以来最高收盘水平。

--中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨

中国股市沪综指收升1%再创逾三个月新高，有色金属、钢铁股接力，带动大盘连续第四日上涨。分析师指出，市场连续放量反弹令投资者信心有所恢复，盘中板块轮番表现，但目前已累积一定升幅，短线续升空间已不大。

沪综指收报2,126.614点，涨21.552点或1.02%；本周累计上涨3.28%，创三个半月来最大单周涨幅。上证A股今日成交1,113亿元人民币。

--香港股市：恒指收于逾三年最高收位，受中国股市涨势激励

香港股市指标股指周五收涨0.3%，收于逾三年来最高收位，受中国市场上涨激励。港股恒生指数收复稍早跌幅，收于24,216.01点，为2011年4月11日以来最高收位。恒生国企指数升0.5%至12月13日以来最高收盘价。

--全球汇市：欧元欧洲盘初几近持平，随后受德国IFO指数打压

欧洲盘初，欧元兑美元几近持平于1.3461，脱离周四触及的八个月低点约1.3438。德国Ifo数据公布后，欧元兑美元由1.3465美元跌至盘中低点1.3444，盘中跌0.13%。

0847GMT，美元兑日圆上涨0.1%，报101.91日圆。

--欧元债市：西班牙和意大利公债受支撑，因偿债资金料再入市投资

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近。下周两国将偿付600亿欧元巨额债务和票息，预计将重新投资于市场。

西班牙10年期公债收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率均下跌1个基点，分别至2.56%和2.73%。

--国际油市：布兰特原油持于107美元上方，因供应充足抑制地缘政治影响

布兰特原油期货持稳于每桶107美元上方，本周有望收平盘，因供应充足压制因产油区地缘政治紧张局势引发的价格升势。0827GMT，布兰特原油9月合约小涨0.26美元，报每桶107.33美元。美国原油9月合约微涨0.05美元，报102.12美元，

--金属期市：LME期铅触及今年高点，投资者追捧中国题材

伦敦期铅涨至今年高位，因金属全面上升。投资者买入表现一直落于下风的期铅，因对主要金属消费国中国的经济状况越发感到乐观。上海期铅触及4%的涨停限制，伦敦期铅则跳升近2%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅一度涨至12月末以来高位每吨2,275美元。上海期铅触及4%的涨停板，收在每吨14,800元人民币(2,400美元)，成交活跃。LME三个月期铜距离7月8日触及的四个半月高位7,212美元仅咫尺之遥，一度攀升至7,198.25美元。期铜上涨0.3%至7,188美元。

--金价接近五周低点且周线料第二周连跌，受累于经济数据强劲