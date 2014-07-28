台湾已公布经济指标--2014/7/28

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 +8.63% 5.42% r 8/25 -- 季调失业率 6月 3.97% 3.99% 8/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 6月 +1.64% +1.62% r 8/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 6月底 4,234.54 4,216.51 8/5 -- 商品出口(y/y) 6月 +1.2% +1.4% 8/7 -- 商品进口(y/y) 6月 +7.5% -2.3% 8/7 -- *M2货币总计数(y/y) 6月 +5.74% +5.91% 8/25 -- 外销订单(y/y) 6月 +10.6% +4.7% 8/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r 7/31 -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。