路透基点：中信银行(国际)为华油能源发起1亿美元三年期贷款--TRLPC

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行中信银行(国际)周四为香港上市企业华油能源发起1亿美元三年期高级定期贷款。
此次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码380个基点。
这笔贷款有两年宽限期，之后分三次、每半年不等额偿还： 20%(1期)和40%(2-3期)。
银行承贷2,000万美元或以上，前端费为130基点，可得430个基点的综合收益；承贷1,500-1,900万美元，前端费为115基点，可得424个基点的综合收益；承贷1000-1,400万美元，前端费为100基点，可得418个基点的综合收益。
华油能源的八家子公司是担保方，包括：CNEC LLP，Enecal PTE，M-Techservice LLP和OS Technology Services LLP，北京华油油气技术开发有限公司，新疆华油油气工程有限公司，新疆华油能源工程服务有限公司，新疆华油新海石油工程技术有限公司。
收益将用于常规运营资本和资本支出。回复截至日期为8月22日。
华油能源公布2013年营收为24.02亿人民币，毛利润为18.53亿人民币。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)