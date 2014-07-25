路透基点：中信银行(国际)为华油能源发起1亿美元三年期贷款--TRLPC

银行承贷2,000万美元或以上，前端费为130基点，可得430个基点的综合收益；承贷1,500-1,900万美元，前端费为115基点，可得424个基点的综合收益；承贷1000-1,400万美元，前端费为100基点，可得418个基点的综合收益。