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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 17:59 BJT

路透基点：中信银行(国际)为华油能源发起1亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行中信银行(国际)周四为香港上市企业华油能源发起1亿美元三年期高级定期贷款。

此次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码380个基点。

这笔贷款有两年宽限期，之后分三次、每半年不等额偿还： 20%(1期)和40%(2-3期)。

银行承贷2,000万美元或以上，前端费为130基点，可得430个基点的综合收益；承贷1,500-1,900万美元，前端费为115基点，可得424个基点的综合收益；承贷1000-1,400万美元，前端费为100基点，可得418个基点的综合收益。

华油能源的八家子公司是担保方，包括：CNEC LLP，Enecal PTE，M-Techservice LLP和OS Technology Services LLP，北京华油油气技术开发有限公司，新疆华油油气工程有限公司，新疆华油能源工程服务有限公司，新疆华油新海石油工程技术有限公司。

收益将用于常规运营资本和资本支出。回复截至日期为8月22日。

华油能源公布2013年营收为24.02亿人民币，毛利润为18.53亿人民币。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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