人民币衍生品：境内美元掉期升水回落，因本币资金面偏松及息差交易推动

路透北京7月25日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线 周四起明显回落，其中一年期升水回落至1,000点下方，因人民币资金面有所放松，且即期市场和掉期市场存在息差交易机会，在两个市场均产生美元卖压。

“资金面影响大些。远期结汇这两天开始稍多，但也没到很多的程度。”一股份行交易主管并称，短期内远期结汇需求可能会受即期升值带动，呈现大体同步的趋势。

一外资行交易主管认为，由于掉期短端升水偏高，通过掉期近买远卖、即期卖空美元头寸的息差交易有利可图，对于即期和掉期远端均产生美元卖压。

北京时间15:54，美元兑人民币1年掉期升水 成交于955个点子，而此前于周一和周三均曾创出周内最高成交价的1,050个点子。

中国银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

一外资行交易员认为，当前即期和掉期市场都处于最为迷茫的时候。即期首先要观察6.19元关口阻力是否能破，短期看掉期大趋势未改，逢低买入策略不变。