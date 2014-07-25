人民币衍生品：境内美元掉期升水回落，因本币资金面偏松及息差交易推动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月25日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线 周四起明显回落，其中一年期升水回落至1,000点下方，因人民币资金面有所放松，且即期市场和掉期市场存在息差交易机会，在两个市场均产生美元卖压。
“资金面影响大些。远期结汇这两天开始稍多，但也没到很多的程度。”一股份行交易主管并称，短期内远期结汇需求可能会受即期升值带动，呈现大体同步的趋势。
一外资行交易主管认为，由于掉期短端升水偏高，通过掉期近买远卖、即期卖空美元头寸的息差交易有利可图，对于即期和掉期远端均产生美元卖压。
北京时间15:54，美元兑人民币1年掉期升水 成交于955个点子，而此前于周一和周三均曾创出周内最高成交价的1,050个点子。
中国银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。
一外资行交易员认为，当前即期和掉期市场都处于最为迷茫的时候。即期首先要观察6.19元关口阻力是否能破，短期看掉期大趋势未改，逢低买入策略不变。
即期方面，中国人民币兑美元 周五收高，日内经窄幅盘整后继续测试6.19元阻力位，并在短暂突破后缩窄升幅。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。