投行观点：富瑞料方兴地产中期业绩下跌惟估值吸引，削目标价但维持买入

路透香港7月25日 - 投行富瑞（Jefferies）发表报告称，中国房地产开发商--方兴地产 即将公布的中期业绩可能倒退，但公司目前的估值吸引，故维持＂买入＂评级，但将目标价由原来的3.2港元削至2.9港元。

报告称，方兴地产在分拆其酒店业务--金茂投资 上市前获得63亿港元的股息，其中包括40亿港元来自金茂投资取用的融资贷款，令公司重整资本结构，现金水平增加并壮大资本基础。

该行指出，方兴地产的股价对资产净值（NAV）折让57%，市账率0.6倍，估值吸引，未来估值的提升将取决于公司销售反弹及清晰的增长策略。

富瑞还称，今年头六个月方兴地产的合同销售额为65亿人民币，仅达到其目标220亿人民币的30%。销售疲弱的主要原因为高端销售走低，公司也未有积极削价，导致北京6月销售额仅26亿人民币，占其目标34%。同时，公司的土地一级开发销售成交额也未达标，上半年只有13亿元人民币。

该投行称，由于分拆酒店上市以及销售逊于预期，故将方兴地产的资产净值预测下调4%，因此削目标价至2.9港元，但维持对其“买入”的投资建议。