中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦7月25日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：7月1-24日一连串偏空的波浪可能已经告一段落。这再加上昨日的蜡烛形态，说明会向上修正，首个目标为1.3491/1.3513美元。若升逾1.3550美元，将会带来更深且更长久的修正。目前日内可达的高低位在1.3420和1.3515.
美元兑日圆：现汇很快便高于一个月前的水准，昨日的偏多表现令101.80/00日圆的阻力位面临压力。若升逾该阻力位，应该有望升向102.27/38日圆。由于日圆再次偏多，短线可能会回到103.21下方。目前日内可达的高低位在104.40和102.05。
欧元兑英镑：昨日的阻力位大致守住，但收盘时的价位高到足以使修正目标上看0.7944/51英镑。首道支撑位在0.7913/10，但需要跌至0.7889下方，才能突破0.7874下方。德国Ifo和英国第二季GDP数据是今日重要变数。目前日内可达的高低位在0.7895和0.7950。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3446 1.3463 -0.13 -2.18 1.3745
美元/日圆 101.89 101.81 +0.08 -3.24 105.30
欧元/日圆 137.02 137.06 -0.03 -5.26 144.63
美元/瑞郎 0.9035 0.9024 +0.12 +1.20 0.8928
英镑/美元 1.6969 1.6984 -0.09 +2.49 1.6556
美元/加元 1.0762 1.0743 +0.18 +1.34 1.0620
澳元/美元 0.9405 0.9418 -0.14 +5.52 0.8913
新西兰元/美元 0.8544 0.8571 -0.32 +4.12 0.8206
欧元/瑞郎 1.2152 1.2148 +0.03 -0.97 1.2271
欧元/英镑 0.7922 0.7923 -0.01 -4.52 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1610 9.1907 -0.32 +3.54 8.8474
美元/挪威克朗 6.1998 6.1979 +0.03 +2.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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